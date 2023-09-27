立法院國會擴建規劃暨監督委員會今天首度開會。立法院長游錫堃說，國會擴建選址攸關台灣未來議事品質與民主發展，今天進入議程已是里程碑，目前距離目標只差最後一哩路。

游錫堃指出，他以召集委員身分主持「立法院國會擴建規劃暨監督委員會」第一次會議，業務單位以影片點出國會園區現況須改進之處，也接受出席委員們的質詢，目前距離目標只差最後一哩路，他邀請全體國人10月12日一起線上收看國會擴建計畫「公聽會」的直播，共同來關心我國最高民意機關的擴建計畫。

期盼全體立法委員集思廣義，凝聚出共識，在本屆能夠找到符合「國會擴建五大願景」的地點，將立法院未來國會園區地點確定下來！

游錫堃說，過去2年多來，歷經6次諮詢委員會議、7次專案小組會議，立法院未來國會願景規劃諮詢委員會研擬，並通過公正客觀的選址評選指標，詳細評估26處擴建地點，評選出6處優先考慮的擴建基地。