中華隊武術好手張煥宜27日晚間在男子散打70公斤級4強賽對上伊朗拳手穆罕默德賽義菲（Mohsen Mohammadseifi）。張煥宜在8強戰以2比0擊敗寮國對手，不過穆罕默德賽義菲實力更強以2比0獲勝，張煥宜無緣金牌戰，仍收獲1面銅牌。另一場4強賽是大陸拳手何烽戰勝阿富汗的霍塔克（M. Khalid Hotak），何烽將與伊朗穆罕默德賽義菲爭奪金牌。

中華隊張煥宜擊敗寮國選手 取得武術散打4強門票（愛爾達電視提供）