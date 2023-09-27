杭州亞運》散打張煥宜收獲銅牌 不敵伊朗拳手無緣金牌戰 21:062023/09/27 中時新聞網 盧品青 、中時、 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣武術好手張煥宜(左)在散打70公斤四強賽不敵伊朗選手。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊武術好手張煥宜27日晚間在男子散打70公斤級4強賽對上伊朗拳手穆罕默德賽義菲（Mohsen Mohammadseifi）。張煥宜在8強戰以2比0擊敗寮國對手，不過穆罕默德賽義菲實力更強以2比0獲勝，張煥宜無緣金牌戰，仍收獲1面銅牌。另一場4強賽是大陸拳手何烽戰勝阿富汗的霍塔克（M. Khalid Hotak），何烽將與伊朗穆罕默德賽義菲爭奪金牌。 中華隊張煥宜擊敗寮國選手 取得武術散打4強門票（愛爾達電視提供） 訂閱影音： 中時新聞網 杭州亞運專輯 杭州亞運官方獎牌榜 杭州亞運》搭高鐵曾只能站無法坐 武術王振名挺過腰傷考驗 #張煥宜 #杭州亞運 #亞運 #散打 #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》快打旋風至少銀包銅 林立偉、向玉麟明台灣內戰 14:392023/09/27 體育 杭州亞運》桌球混雙 林昀儒、陳思羽爆冷1輪遊 20:132023/09/27 體育 杭州亞運》烏茲別克「體操媽媽」震撼全場！ 48歲勇闖跳馬決賽 09:062023/09/27 體育 杭州亞運》鄭浩均狀況OK想看女排、射擊 失望沒住主選手村 14:522023/09/27 體育 杭州亞運》定向飛靶李孟遠第5名 科威特60歲神射手摘金追平世界紀錄 16:412023/09/27 體育 杭州亞運》27日中華隊焦點賽程！ 手槍女團、丁華恬連番出擊 06:052023/09/27 體育 杭州亞運》生涯首場大賽好緊張 武術彭羽熙想再戰名古屋 16:592023/09/27 體育 杭州亞運》中日男排罕見「友好交流」 日網嘆：韓國人做不到 14:032023/09/27 體育 杭州亞運》決賽率先淘汰 吳佳穎：盼對10公尺帶來幫助 15:562023/09/27 體育 杭州亞運》拳擊小子賴主恩強勢獲勝 勇闖八強之林 15:332023/09/27 體育 杭州亞運》泰國自擺烏龍 中華女足上半場1比0領先 20:272023/09/27 體育 杭州亞運》柔道選手楊勇緯明生日 朱鳳蓮賀：勇攀高峰 11:432023/09/27 體育 杭州亞運》遲到被扣兩分飲恨 李孟遠：我不悶還有40年可打 17:052023/09/27 體育 杭州亞運》網球女雙再一組晉4強 至少兩銅 15:402023/09/27 體育 杭州亞運》暴怒砸球拍還無視對手 韓第一男單公開道歉了 12:262023/09/27 體育 杭州亞運》跆拳道王德龍防線失守 0比2輸伊朗止步八強 14:462023/09/27 體育 杭州亞運》旅外投手「使用說明書」百百種！ 中華教練團頭大了 13:532023/09/27 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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