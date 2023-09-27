烏克蘭情報機構日前宣布，俄羅斯黑海艦隊現任司令官索科洛夫（Viktor Sokolov）已經陣亡然而，《路透社》卻在本週二（26）的俄羅斯國防部高層會議現場畫面中，出現在大屏幕上。然而在這一次視訊會議中，索科洛夫只是出席並未發表發言或參與任何討論，這也引發了外界對這一現場畫面是否預先錄製的質疑。今天俄羅斯軍媒「直接採訪」了索科洛夫，他讚揚了黑海艦隊完成了指揮部交付的任務，成為最新一位透過黑魔法復活的俄將。不過，目前尚不清楚這段影片是否為預先錄製的。

⚡️🇷🇺Russian media showed Admiral Viktor Sokolov, commander of Russia's Black Sea Fleet, apparently alive, denying reports that he had died in an attack on his fleet's headquarters pic.twitter.com/xS6XnZBffb — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 27, 2023

據俄羅斯國防部媒體《紅星》（Zveda）27日報導，黑海艦隊司令索科洛夫稱讚黑海艦隊成功地完成了指揮部交付的任務。他今天出席黑海艦隊足球隊切爾諾莫列茨（Chernomorets）頒獎典禮上表示：「黑海艦隊自信地且成功地完成了指揮部交付的任務，我們的海軍步兵（海軍陸戰隊）的英勇事蹟在各個媒體上得到廣泛播放。」

另外，黑海艦隊聲稱在克赤海峽附近，擊沈了企圖襲擊克里米亞大橋的3艘船艦艇，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）宣布，這一事件發生在克赤海峽的南面，搭載了多達50名烏軍。