許多人到日本旅遊時，都會享受當地的高品質肉品，不過竟傳出有。一位人妻近日跟老公到大阪心齋橋知名連鎖燒肉店「燒肉力丸」用餐時，發現隔壁客人點好幾盤牛肉完全沒動筷，沒想到店員竟把好幾盤肉倒進同一個盤子後，端走送進廚房櫃台，疑似回收牛肉使用，後來人妻向店員反應，沒想到對方竟表示「老闆一直都讓他們這樣做的」，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「大阪自由行新手指南（行程美食分享交流）」發文表示，當天她和老公到燒肉力丸用餐，隔壁桌約7、8位客人用餐完畢後留下數盤完整的牛肉，沒想到店員把廚餘收進桶子後，還把好幾盤肉倒進同一個盤子，之後那盤肉就送進廚房櫃台，疑似回收牛肉繼續使用。

燒肉店的店員表示，原PO以為牛肉回收再上桌只是誤會。（當事人授權提供）

原PO指出，當下她完全喪失食慾，但還是善意提醒店員不該回收肉品再使用，而是應該加收費用才對，沒想到店員竟回應，「老闆一直都讓他們這樣做的」；事後原PO到店家的Google評論留下負評，當時服務原PO的店員回應只是誤會，不過原PO發現也有其他客人遇到同樣狀況。

對此，許多網友紛紛留言，「這間店好幾年前去過覺得不錯耶，當時覺得便宜肉的品質又好。老闆是錢賺太多嗎，還是換人經營了？」、「我的天啊！這是我上次去吃的那家！我記得和牛蠻好吃的，還吃了很多，晚上還吐了，以為是吃太油，結果竟然」、「謝謝告知！下個月去大阪本來想來這家吃燒烤現在不考慮了」。

據《華視新聞》報導，燒肉力丸對此回應，應該是台日在處理廚餘的文化上認知不同，員工不會把廚餘桶拿上桌面進行清潔，燒肉力丸強調，所有分店員工都有受過職前教育，回收廚餘絕對沒有再給下一位客人食用。