新北市議會今為市長施政報告，因新北市長侯友宜請假拚總統選舉，由副市長劉和然代理市長，但民進黨團杯葛不讓劉上台，國民黨則高喊：「民進黨不要鬧」，議事停擺，對此，民眾黨新北市議員陳世軒籲藍綠不要再讓市政空轉，綠營的杯葛只是徒增市民損失罷了，反譏「藍綠兩黨是落跑一家親，五十步笑百步！」

陳世軒說，侯友宜請假不進議會已是不可逆的事實，更應該將焦點放在明年2000多億元預算的運用，而不是一味杯葛議事。今在議場上，藍綠兩方都不甘示弱的搬出人形立牌，國民黨緊咬副總統賴清德帶職參選總統的醜態，民進黨則拿落跑的侯市長做回擊。陳世軒表示，他也拿出民眾黨主席柯文哲的人形立牌，寫著「我從未缺席」。

陳世軒強調，柯文哲擔任台北市長時從來沒逃避任何議會監督，「柯主席理性務實地將台北的市政放在前面，認份認真的態度更是勝過混淆視聽的藍綠兩黨！」

陳世軒認為，近日來國民黨不斷用民調及新聞施壓逼迫民眾黨進行藍白合，「但柯文哲說得很清楚，要合作的第一步應該是價值理念的共識；但是今天看到兩黨在新北市議會裡面相互爭吵杯葛，阻擾民主的議事程序、兩黨的總統候選人更是不約而同地為了爭奪總統大位，背棄他們承擔的民意，讓人不禁想問，這樣的總統候選人，是人民要的嗎？」