民眾黨總統參選人柯文哲今（27）日出席台灣女董事協會2023「剛柔並濟大未來」論壇發表演講。（楊亞璇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今（27）日出席台灣女董事協會2023「剛柔並濟大未來」論壇發表演講，柯稱民意代表的女性比例很高，「因為女生不見得會投給帥哥，男生很容易投給美女」，國會則是因為不分區「守住了」。

柯文哲談到自己在家想洗碗，「不是我不洗，是（妻子）陳佩琪不讓我洗」，每次都把他趕走。

柯文哲提到，台北市營利事業的女性負責人約占35％，領取台北市創新補助的女性有20％，台灣女性當老闆的還不錯。

柯文哲說，政府官員中的女性比例不高，可是民意代表的女性比例卻很高，是因為投票行為，「女生不見得會投給帥哥，男生很容易投給美女」，這是事實。

柯文哲指出，六都縣市還是非六都縣市，女性議員的比例皆較高，國會是因為不分區「守住了」，因為不分區一定要男女混合，但是就算區域下去選，女生還是有優勢。

他說，台灣很奇怪，在政壇上，民意代表女生有優勢，可是在閣員部分，女生卻沒有優勢，原因很多，像是提早退出職場，不易競爭高階位子等等。

柯文哲承諾，自己當台北市長時，委員會委員女性比例達3分之1條款幾乎都有做到，只有幾個委員會，如建築師女性比例太低，就像北捷董事女生席位都有調整，將來公務人員升等訓練班的遴選條件，加入女性不得低於3分之1要求，各式訓練、出國計畫挑選人員，女性同仁之機會至少維持3分之1名額，用此方式才有辦法到女性首長3分之1的目標。

他說，「觀念歸觀念，政治的核心還是制度，女性議題也是一樣，用制度去卡，慢慢改過去。」