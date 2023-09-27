「博愛座之亂」風波不斷，又有民眾於27日分享自己被銀髮族逼迫讓位的經歷，她透露27日早上，因為在外摔倒，導致膝蓋被磨破，雖然包紮完了，但傷口剛好在皺摺處，所以起身坐下都會痛，再加上臨近生理期的不適感，所以選擇坐了博愛座，未料1位伯伯竟用腳踢他的鞋，強勢叫他讓位。此文一出，大批網友都直呼太誇張，感嘆真是「倚老賣老」。

網友於27日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，早上因天雨路滑所以在外摔倒了，膝蓋的皮直接被磨掉，甚至還看得到血肉，雖然簡單包紮完了，但傷口剛好在皺摺處，所以起身坐下都會痛，再加上臨近生理期，腹部有點不適，所以才選擇坐了博愛座。

未料，正當人多了起來時，1位伯伯竟用腳踢他的鞋，還態度強硬的說「excuse me？here priorty seat！」，同時指了博愛座的圖示，這時旁邊的阿姨，似乎看到原PO腿上的包紮，選擇站起來將自己的位置給伯伯坐，而原PO看到旁邊有位奶奶後，還是選擇把座位讓出去。

事後，原PO也不解，為何伯伯的口氣會這麼差，他也無奈的說可能是因為穿著校服的關係，才被這樣對待，最後也坦言，自己平常是見到老弱婦孺都會讓座的人，雖然經歷這件事後有些心寒，但之後還是會繼續讓座給需要的人。

此文一出，大批網友都直呼太誇張，感嘆真是「倚老賣老」、「真的是壞人變老了」，也有人強調「博愛座又不是老人座」、「你可以不讓座的，老不是特權」，也搞笑的說「就讓讓他吧，坐也沒辦法再坐多久了，但踢鞋子真的很沒水準」。