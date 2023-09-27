副總統賴清德今出席「台灣女董事協會2023《剛柔並濟大未來》論壇」時表示，「可能全台灣沒有第二個男性，比我更適合來講這個議題」；因為蔡英文是台灣第一個女總統，「我是他的行政院長，現在又是他的副總統，對女性的領導特質，我知之甚詳」。結果台下哄堂大笑。

賴清德說，他今天在主持中常會，他本來是婉謝，因為中常會對民進黨來講，是一個最重要的會議，但是後來他決定調整議程，讓今天的議程更簡單，能夠提早到達。

他說，「因為我仔細想一下，可能全台灣沒有第二個男性，比我更適合來講這個議題」。語畢，全場大笑。

他接著說，此話怎講，「因為蔡英文是台灣第一個女總統，我是他的行政院長，現在又是他的副總統，對女性的領導特質，我知之甚詳」。全場再度大笑，還引來熱烈掌聲。

賴清德說，從蔡英文總統領導國家，可以充分看到，女性領導的特質，第一是韌性，不怕困難、不怕挑戰；也具備感控風險的能力，同時在用人跟政策推動上，兼具多元包容的特質，「我說的沒錯，掌聲鼓勵一下」。台下立即給他熱烈掌聲。

他說，小的時候是單親家庭，兄弟姐妹由母親撫養長大，他母親勇敢堅強，母親最常講的是，「天無絕人之路」，「我母親也向蔡英文總統這種不怕挑戰的韌性，我母親也願意奉獻一切」。

賴清德還打趣說，為什麼政治上台灣的總統、過半的縣市長及4成以上的立委都是女性，但企業為什麼女性比較少，因為台灣女董事協會理事長蔡玉玲說過，「男性懂事、女性懂人」。

由於賴清德致詞前，被蔡玉玲「虧」説，他在台南市長任內，一級主管女性不到2成回應說；賴清德解釋，「沒有錯。近2成，可是如果你算科長的話，是有1／3以上，看你怎麼算」。

他指出，他有一次主持治安會報，看到一位女性警察同仁簡報很好，「就鼓勵她當分局長，她不要」。可能是社會給男性、女性不同的期待或責任負擔。