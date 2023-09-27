日本傑尼斯事務所創辦人喜多川強尼逝世後，遭揭露40年間對旗下藝人伸出魔爪，引起國際關注，經調查後更認定創辦人性侵事實，令社會大眾譁然。在傑尼斯出事後，各大企業為了自身形象紛紛切割，知名電視台NHK近日釋出的《紅白歌唱大賞》名單，被發現罕見沒有傑尼斯藝人。

綜合日媒報導，NHK會長稻葉延雄針對傑尼斯事務所爆出的性醜聞爭議，坦言在他們提出和執行確切的補償和預防性騷事件重演的措施前，決定暫停電視台邀請旗下藝人演出，但已簽約藝人除外；因此NHK每年年末盛事《紅白歌唱大賞》公開今年演出名單，迅速切割將傑尼斯藝人砍至0組。

喜多川醜聞曝光且證實後，外界認為他身邊的人包庇他的惡行，還要求有關的高層都得下台；據悉，喜多川魔爪下受害者和相關人士多達41名，有23位受害者當時甚至未成年，最小的還只有13歲，令人髮指。

NHK今年《紅白》罕見沒有傑尼斯藝人。（圖／摘自NHK網站）

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。