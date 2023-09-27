台灣民意基金會26日公布總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德33.4％領先，柯文哲27.4％位居第二，侯友宜17.2％居第三。對此，前立委郭正亮今（27）日就表示，「因為他的樣本，民眾黨的支持度一直超過20％，這個不同尋常」，引發討論。

《台灣民意基金會》26日公布最新民調，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德雖仍居首位，獲33.4％支持度，但與上個月相比卻重挫10個百分點，民眾黨總統參選人柯文哲則獲27.4％支持度，位居第二，國民黨總統參選人侯友宜比上個月回升3.6個百分點，但仍以17.2％居第三。

郭正亮27日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「在台灣民意基金會這份民調裡面，侯友宜在國民黨的支持度只有55％，這是不合理的，最近國民黨應該是得分的，不管是訪美、雞蛋議題，國民黨怎麼可能支持侯友宜的人變少呢？這不太可能，這一定是低估侯友宜」。

郭正亮最後更說，「因為他的樣本，民眾黨的支持度一直超過20％，這個不同尋常，我看過大部分的民調，民眾黨的支持度都沒有超過20％，大概都是10幾％，柯文哲的魅力遠遠超過民眾黨，所以為什麼民眾黨的立委會很難當選，就是因為他的政黨盤太薄了」。