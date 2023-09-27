屏東明揚國際22日發生廠房爆炸釀嚴重死傷，有媒體人揭露，指明揚國際被離職員工指控為「血汗工廠」，連續3年遭主管機關裁罰，甚至離職率高達5成，連法院也認證該公司每年都發生大小不等的工安事故，黑歷史相當離譜。國民黨立委賴士葆直批，離職員工形容工廠充斥噪音、粉塵、惡臭難以忍受，卻仍無法換得企業主省思改善，中央地方政府也互相推諉卸責。他希望工廠管理機制能落實，別讓這次慘重傷亡白白犧牲。

賴士葆今(27日)在臉書發文提到，看到明揚國際公司網站介紹，有琳瑯滿目的獲獎紀錄、ESG永續報告書，通過ISO14001&ISO45001環安衛管理系統認證等，還有詳述公司落實遵守法令、危害預防、持續改善為企業永續發展之經營。他強調，再對照明揚國際滿目瘡痍變成廢墟的現況，真的是極大的諷刺。明揚被查出儲存超過30倍存量的危險性過氧化物未申報，使得發生爆炸殺傷力倍增，那些美化的宣導根本自欺欺人。

「明揚董座說非常心痛遺憾的是未能到消防員的靈堂上香，他真的還不知他錯在哪裡啊！」賴士葆表示，人死不能復生，上香不能改變殘忍的悲劇，他最該內咎的是沒有真正落實法令預防危害，他承諾要為員工打造幸福、活力、幸福的環境，卻變成人間煉獄的爆炸現場。

賴士葆指出，明揚國際高爾夫球在全球市佔率2成，佔台灣出口一半，過去兩年每年賺進一個資本額，亮眼的財報，賺得盆滿缽滿，每年幾億的盈餘，卻讓離職員工形容工廠充斥噪音、粉塵、惡臭難以忍受，員工離職率高，卻仍無法換得企業主省思改善通風、安全和倉儲的作業環境。

據勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」資料，明揚從2017年至今共4次因違反勞基法被裁罰，其中最近3年更是每年都被罰，原因則都是因為讓勞工超時工作，累計被罰30萬元。同時，2022年，明揚也2次因為違反職安法被裁罰，分別發生勞工手臂撕裂和骨折的職災案件。

賴士葆直言，除了被爆料不具備專業素養，靠閨密關係政治任命的屏東消防局長許美雪，雖被各方檢討依舊堅守岡位。此外，由經濟部核發的建照，位於科技產業園區歸經濟部管轄，但是危險物品的稽查屬於地方消防局，出現彼此互相推諉的現象。勞動部、內政部現在紛紛提出亡羊補牢的精進措施，希望中央與地方的工廠管理機制能夠真正落實，不會流於今日公祭，明日忘記，不會讓這次慘重的傷亡又一次白白犧牲。