在台灣，周五（29日）起就是一連3天的中秋連假。鄰近的南韓中秋假期則是從28日起跑。尹錫悅政府已將原本的4天連假延長到6天，可是據韓媒報導，顯然還是有民眾覺得假期放不夠，硬是多請了3天假，把前後的假期串聯起來就可爽放12天假。有網友甚至聲稱，「做好被開除的心理準備下申請了3天年假」！

南韓原本的中秋假期為9月28日至10月1日，但南韓總統尹錫悅將10月2日指定為臨時公休日，連接上10月3日開天節之後，假期延長為6天。可是連休6天之後，距離下1個周末只有3天工作日，而且後面還緊接著10月9日韓文節，因此就有人想到在這3天請年假，如此一來就可以爽爽放一個長達12天的超級連休。

據《亞洲日報》報導，南韓原本有在中秋節祭祀祖先的傳統習俗，但由於今年連休較長，加上物價上漲，有不少民眾改變了中秋節的安排，選擇省略或簡化祭祀，改為出遊或與家人簡單團聚的人也不少。據樂天MEMBERS調查，每10位受訪者中就有6人表示今年不會祭祀。

今年中秋連假是南韓開放國境後的首個長假，許多民眾都選擇出國旅遊，讓尹錫悅希望連假能促進內需的願望落空。留在南韓國內的民眾可能也會發現物價漲幅高到受不了，大大減低消費欲望。《亞洲日報》報導指出，近2年南韓休息站內的物價平均漲幅超過11%，拿著1萬韓元（約新台幣260元），竟然連一份炸豬排都買不到。