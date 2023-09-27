女星Angelababy（楊穎）2022年初與黃曉明離婚，斬斷近7年的婚姻關係，恢單的她將生活重心全放在事業以及兒子小海綿上，不時在社群上分享工作花絮和生活點滴，吸引不少粉絲觀看。時間鄰近中秋佳節，Angelababy今(27日)在社群上更新動態，並罕見曬出「與小海綿的合照」，引發網友討論。

Angelababy自離婚後便專注在事業上，雖然近期未有爆火的作品推出，還傳出在作品《漫影尋蹤》中「咖位直直落」，從主演變成友情出演的消息，但不時更新社群的她，只要發文便會有數量不少的粉絲前來朝聖，看似人氣依舊，並未發生劇烈的變動。

近期鄰近中秋佳節，Angelababy也在社群上更新動態，在微博寫下：「阿黃與月餅，在準備提前過中秋啦！」並曬出與狗狗的同框合照。此外，她在IG上也有更新貼文，嗨喊：「中秋快樂！還沒起飛，零食就快吃完了！」並PO出多張同款照片，不過卻令人驚喜的罕見秀出一張與6歲兒子的同框背影照，雖然畫面中無法見到小海綿的帥臉，但兩人一同舉著小物件的背影，讓人看得倍感溫馨。

相關內容釋出後，也在社群上引發討論，除了有不少網友爭相獻上祝福，指出：「小海綿變成帥男孩了。」同時也不免詢問：「小海綿也跟媽媽一起去嗎？」事實上，身為時尚品牌寵兒的Angelababy，近期受邀飛往巴黎參與時裝週活動，讓不少粉絲紛紛敲碗期待她釋出活動的花絮畫面。