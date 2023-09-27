高雄環狀輕軌預計在年底成圓，捷運紅線岡山路竹延伸線第一階段工程也有望在明年完工，高雄大眾運輸路網圖將大改版，部分既有車站是否一併更名近日掀起討論。高市交通局證實，捷運有幾座車站更名已討論完成待市府核定；捷運工程局也指輕軌2座尚未完工車站，站名正研議調整。

臉書專頁「高雄點」今日貼文指出，配合輕軌、捷運都將有新站啟用，將針對各路線站名全盤檢視，評估包含輕軌灣仔內站、鼎山街站；橘線西子灣站、市議會站；以及紅線楠梓加工區站、南岡山站，高雄市府可能會評估更名。

高雄市府交通局證實，捷運部分車站，因站址周邊設施變動，或原站名經地方反映與站址所在地狀況不符，已跨局處討論並匯集專家學者、地方意見討論完成並擬定更名建議，分別有橘線西子灣站建議更名為哈瑪星、市議會站改為前金、技擊館站；紅線部分楠梓加工區站建議更名為楠梓科技產業園區、南岡山站改為岡山高醫，全案已在8月下旬送交市府核定。

興建中車站責由捷運工程局命名，輕軌尚未通車的灣仔內站，因距離灣仔內舊部落較鼎山街站遠，目前研議改為民族大順站，鼎山街站則更名為灣仔內站，目前尚與地方人士、專家學者討論評估中。

捷運工程局表示，無論既有車站、或新設車站更名，均由捷運工程局編列經費，因更名涉及範圍廣大，預估需花費約1000萬元，因更名案尚未通過，詳細經費、時程及內容仍在討論中。