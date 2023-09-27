美國德州一間葬儀社發生離譜疏失，69歲老翁梅希亞（Juan 'Chuco' Mejia）在家病逝後，親屬請雙木殯儀館（TwinwoodMortuary Service）到公寓移靈，怎知員工搬運大體過程中，竟害老翁摔落地面，造成遺體有多處損傷，家屬氣憤求償100萬美元（約新台幣3220萬）。

據《每日郵報》報導，梅希亞2021年6月在女兒家中去世，隨後雙木殯儀館派出2名員工到府移靈，但當時在現場的梅希亞兒子威廉（William），發現2個非常年輕員工表現出「不知道該怎麼處理」反應，主動提議幫忙把裝有父親遺體的擔架從公寓搬到靈車，但遭拒絕。

未料威廉才剛關門，就先後聽到物體重落地以及連續撞擊的聲音，一開門，就看到員工一個跪在樓梯旁、一個跪在地上，疑似從樓梯跌下來，且兩人才剛起身，父親上半身便從翻倒的擔架露出、撞在水泥地面，嚇得他立刻衝下樓，「瘋狂抱住父親遺體，不讓鄰居看見」，並在嘗試塞回失敗後請求員工幫忙。

雖然其中一名員工當場道歉，威廉事後還是打了客訴電話，卻得到「一切正常，沒發生任何事情」答覆，且4天後與家人們到殯儀館開棺，威廉母親就發現亡夫「頭部有凹痕和瘀傷」，這讓他們悲憤決定對殯儀館提告求償100萬美元。