女星張棋惠15歲時就被經紀公司相中，與冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳組成4 In Love女子演唱團體出道，雖然成團2年就解散，不過她仍沒有放棄，參加《超級星光大道》歌唱比賽獲得第17名，時常在綜藝節目上展現好歌喉；近期張棋惠在社群分享美照，高難度的姿勢讓網友誇讚。

張棋惠今（27日）在社群分享美照，透露這組照片的技巧是「手部動作撐起、腰部弧度凹起、屁股支撐下腹、腳尖點地不動」，她事後表示：「我也不知道為啥要這樣做一個這麽困難的pose~而且還在小小的泳池邊平台完成，至少邁入輕熟齡的我，身材至少有認真保養，平常運動拉筋也沒在少，也多累積了一張人生中性感健美照作留念」，正逢中秋節來臨，她說這張照片代表了非常開心，也不忘推廣新歌〈淚牛滿麵〉，希望大家能繼續聽起來，之後也有活動會與大家見面。

照片中的張棋惠川著比基尼泳裝，側面開兩洞露出部分美背，她腰部懸空，全靠核心力量支撐，大腿和臀部曲線十分漂亮。貼文發布後，黃小柔都讚「這張很強大欸，容易第二胎」，鄭仲茵也誇「太強了妳」，網友們也紛紛表示「這姿勢有點難度耶～ 感覺腳要抽筋了」、「拍完有抽筋嗎」、「這火不只沒關，還關不掉」、「天哪～這張也太美了吧，期待有更多活動，這樣就可以與妳見面」、「哇！！也太嫵媚了啦！！真的美呆了」、「一早就這麼辣」、「一大早就這麼辣是合理的嗎」。