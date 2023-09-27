2024總統大選戰況激烈，在野陣營合作呼聲不斷，民眾黨總統參選人柯文哲27日卻對國民黨一定要當正的、不比民調、分配內閣部會等條件表示相當不滿，在黨內會議重申「沒有當副手的理由」。前立委郭正亮指出民眾黨反對藍白合「侯柯配」的3點原因，「擔心藍營地方勢力強，民眾黨無法造勢」、「當副手會讓柯文哲的網路聲量急遽下降」，這兩點都是很務實的問題；而第三個問題就是「民眾黨怎麼確定國民黨有誠信」，這一點無法討論，且民眾黨內黃珊珊等人都經歷過國親合，與藍營合作的經驗並不愉快。

近期多份民調顯示，2024總統大選若在野黨整合，「侯柯配」、「柯侯配」都能勝過民進黨「賴蕭配」，藍營也傳出將於10月中旬由前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康出手助非綠整合。但對於藍營不停透過媒體放話，且堅持要當正的、不比民調、與民眾黨分配部會等說法，讓柯文哲相當不滿。

前立委郭正亮在中天節目《綠也掀桌》透露，他已經逐漸知道民眾黨的想法，第一個就是總幹事黃珊珊等主戰派的想法，若藍白合柯文哲做副手，到各縣市造勢時，縣市首長、立委、議員甚至重要樁腳都國民黨的人，柯文哲在台上只有一個人，台下群眾幾乎都是國民黨支持者，柯文哲在台上很難喊「政黨票投給民眾黨」，這是很現實的問題。

「第二個問題就是網路聲量」，郭正亮指出，柯文哲的網路聲量一直維持最高，如果柯當副手，全世界的選舉都只討論正的，大家只會討論「侯賴對決」，柯文哲就不見了！總不能副總統講的話比總統還多。郭也舉2004年連戰、宋楚瑜搭配，宋楚瑜很會講話，但也不好意思一直講話，盡量讓連戰去說，宋則轉向去拜訪地方基層，所以柯文哲若當副手，從登記那一天開始網路聲量就會急遽下墜，民眾黨也會擔心不分區的票開不出來。

郭正亮表示，民眾黨是柯文哲份量很重的政黨，從11月20日登記到明年1月13日投完票，柯文哲凸顯的機會非常少，電視、各種媒體都會討論侯賴對決，沒有人會討論「柯蕭對決」(假設綠營副手是蕭美琴)，頂多只有一次沒什麼關注度的副手辯論；而總統辯論賴清德對上侯友宜，那賴就會安心很多。「民眾黨內有很多這種聲音，柯文哲也必須要回答，否則這些人跟隨柯文哲是為了什麼？」

郭正亮認為這不是無法解決，但只能在藍白聯合造勢上，也讓民眾黨的人上台、掛出兩黨的黨旗，像在新竹市民眾黨有市長高虹安，但有些縣市就沒辦法，如新北市是侯友宜的本命區，民眾黨只有1席市議員陳世軒，何況雲林等地方，因為柯文哲的分量太重，一旦柯變成副手，民眾黨造勢就會出現困境，這是非常務實的問題，不是無理取鬧。

另外，郭正亮也透露，藍白合的第三個問題，民眾黨「怎麼知道國民黨有沒有信用」？這一點沒有辦法討論，但黃珊珊等曾經是親民黨的人，就知道國親合的經驗並不愉快。