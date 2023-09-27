近日有印度媒體指出，印度將於下月與我國簽定協定，印度可望成為2004年的蒙古後的新移工來源國，勞動部部長許銘春日前受訪時也說將在今年年底簽訂備忘錄，勞動部常務次長陳明仁說，但是有關與新來源國引進事宜，還有各自的程序要走，依照慣例會等相關程序都完成後，才有辦法對外說明或證實。

我國目前開放移工來源國包括越南、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞及蒙古，目前全國移工人數達74萬5969人，並以印尼為大宗人數達26萬4391人最多。馬來西亞因經濟起飛，導致移工出國工作意願降低，我國國內馬國移工目前僅剩3人；而蒙古則因語言、習慣等，國人使用蒙國移工意願較低。

印度人口約13億人，人口還會再成長50年，且無外交的壓力，發展署曾有研究建議可先鎖定如印度東北方阿薩姆或周遭的六個省，信仰基督教且英文流利。「印度台北協會」會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）日前拜會行政院院長陳建仁時也說，雙方正協商有關移工、傳統醫藥等領域的合作備忘錄，顯示兩國正朝好的方向邁進。印度與台灣仍有許多值得發展的潛力，特別是在經貿投資、移工等領域，至盼能與台灣更深化雙邊夥伴關係。

陳明仁則說，尊重外國使節的說法，但是有關與新來源國引進事宜，還有各自的程序要進行，依照慣例會等相關程序都完成後，才會對外說明或證實。

依條約締結法規定，協定經簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院備查，並於協定生效後，以適當方式周知及送請立法院查照。