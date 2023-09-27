大陸證監會官網9月27日消息，近日大陸國務院決定，任命陳華平為中國證券監督管理委員會（證監會）副主席，同意其不再擔任深圳證券交易所（深交所）理事會理事長職務。中共中央組織部通知，陳華平任證監會黨委委員，免去其深交所黨委書記職務。

至此，空缺九個月之久的證監會副主席一職，終於迎來繼任者。

公開資料顯示，陳華平出生於1968年12月，法學學士，中共黨員。在履歷層面，陳華平有著豐富的證監會系統從業經驗。2014年2月，陳華平由副司局級提升為正局級，此前曾先後擔任證監會機構部副主任、打擊非法證券活動辦公室主任；2016年6月，陳華平任鄭州商品交易所黨委書記，提名為鄭商所理事會理事長人選；2019年10月，任中證監會辦公廳主任；2021年12月，任深交所黨委書記、理事長；2023年9月，任證監會黨委委員、副主席。

據悉，此次陳華平的履新，是大陸國家金融管理部門「一行一局一會」構成、證監會調整為國務院直屬機構後，證監會層面的首次人事重大任命。

目前，證監會的領導班子呈現「一主四副一紀檢」的六人格局。易會滿擔任主席，李超、方星海、王建軍、陳華平擔任副主席，樊大志擔任紀檢監察組組長。具體而言，李超、方星海於2015年便開始擔任證監會副主席一職。據證監會此前消息，從具體的分工情況來看，李超主要分管機構部、私募部以及證券業協會、期貨業協會和基金業協會；方星海分管國際部和會計部。王建軍則於2021年10月履新證監會主席。

值得一提的是，目前的領導班子中，陳華平和王建軍有著相似的履新路徑，即從深交所黨委書記調任至證監會副主席。履歷顯示，王建軍2016年便在深交所謀職，歷任黨委副書記、總經理、黨委書記。2021年10月，王建軍調任至證監會，任副主席。