有「棋界宋慧喬」稱號的美女職業棋士蘇聖芳去年取得杭州亞運國手資格，她日前自爆遭到亞運圍棋隊成員的霸凌甚至性騷擾，後來因受不了長期遭言語嘲笑，最後決定退出，並淚喊「我的人生都毀了」！在中華健兒正在杭州亞運賽場奮鬥的當下，律師呂秋遠發長文聲援蘇聖芳。他提出10點忠告，包括：被霸凌的時候，請不要懷疑自己。不是你爛！必要時可提告，讓他們跑法院，只要是陳述事實，就算告不成也開心。

「在成年人的世界裡，要以霸凌的方法，毀掉一個人的人生，輕而易舉，甚至可以不著痕跡。」呂秋遠26日發文指出，精神上的霸凌，是一種殺人不見血的行為。肉體上，被毆打看得見傷口，但是心靈上，即便傷痕累累，也無法證明。那麼，霸凌的原因是什麼？舉凡利益上的衝突，，甚至是單純看一個人不順眼，只要某些人聚集起來，就有辦法讓另一個人生不如死。而這些霸凌的行為，卻是無法舉證的。

呂秋遠提到，幾個人站在你身邊，以不屑的表情與眼神看著你，就是不說話，請問犯法嗎？什麼叫做不屑？能不能舉證？說話可能會出錯，不說話瞪著你，有罪嗎？看到你遇到困境，就會大笑拍手，甚至會說「爽啦」、「笑死」、「怎麼不放棄就好，你沒可能的」，就只是幸災樂禍而已，請問犯法嗎？當你在專心工作的時候，幾個人圍在你身邊，不斷的發出聲音，干擾你的工作，請問犯法嗎？

呂秋遠強調，甚至主管用他的手直接從你的背滑過去，在你耳邊說你好漂亮，犯法嗎？這個總算犯法了吧！對，性騷擾防治法，可是你沒證據，因為這都是一秒鐘發生的事情。你根本還在驚嚇中，怎麼蒐證？沒證據就是污衊，你還要不要來上班？你說話小心點，我會告你誹謗喔！蘇聖芳就是遇到了這樣的情況。身邊的人不斷告訴她，你沒有證據，不要把事情鬧大，「最後她無路可去，只能退出亞運的培訓，而且退出棋院！」

呂秋遠表示，他跟蘇聖芳談過很久，其實他一直在想，即便自己幫她寫了這篇文章，能有什麼幫助嗎？她拿了她從小以來最自豪、最愛的圍棋生涯，跟這些人賭上了，往後她的未來是什麼，連她自己都不知道。這篇聲援又能做些什麼？「這兩天，我還是決定要聲援她！因為我不想要她一個人奮戰。她願意面對社會，說出來她的個人遭遇，或許可以讓更多的人知道，即便被霸凌，他們也不孤單！」

韓劇女王宋慧喬主演的《黑暗榮耀》探討霸凌議題，討論度頗高，劇中也有下圍棋的場面。（示意圖／Netflix提供）

「最後，還是有些話要跟正在遭遇霸凌地獄的朋友說！」呂秋遠提出10點忠告：

1.被霸凌的時候，請不要懷疑自己。不是你爛，更多時候是你人太好，好到他們覺得你很好打擾。

2.霸凌是主觀的，所以第一時間發生這些問題時，請找一些朋友聊聊，讓這些與事實無關的人判斷，是自己太多心，還是應該要反擊。

3.正常管道，不論是工作上，或是司法上，除非是誹謗，或是肉體傷害，否則很難有證據。別老是想著有什麼「正常管道」可以幫你。

4.反擊！人不用太好，江湖在走，界線要有，你的善良要留給愛你的人，而不是給那些傢伙。越線太多次，就不用客氣了。

5.像他們一樣，學點技巧。不要擔心他們人多勢眾，你同樣可以跟著這些人，像幽魂一樣，跟著他們上廁所、自言自語，讓他們也感受一下你強大的氣場。

6.必要的時候可以提告，讓他們跑法院，只要是陳述事實，就算告不成也開心。

7.打不過就跑，沒有什麼事情，是要拿自己的人生去交換的。大不了就不幹了，人生還有很多不同的樂趣。

8.性騷擾通常就是慣犯，可以在他下次動手時，突然大聲呼叫，讓他落荒而逃。他們只會騷擾弱者，你要讓自己變強大！

9.別試著討好別人，討好只會讓對方得寸進尺，攻擊就是最好的防禦。

10.這個世界上，還有很多人愛你，別老是看著欺負你的敵人，卻忘記這麼多愛你的親人。