面對伊朗強敵穆罕默德，中華隊散打好手張換宜就算是帶著腳傷也要上場拚戰，但最後還是不敵5屆世錦賽金牌、3屆亞運金牌，在男子70公斤級以0比2落敗、奪下銅牌，看到愛徒帶傷拚，教練江忠益也忍不住落淚，一度無法受訪。

整理好情緒後，江忠益又折回混合採訪區受訪，他說：「他（張煥宜）腳上有傷還是把它打完，這個對手是煥宜的偶像，這次對到他表現得已經很不錯了。」這面獎牌為台灣散打界寫下重要里程碑，中斷自2002年釜山亞運後的「獎牌荒」。

談到這面獎牌的意義，江忠益說：「現在煥宜已經在男子方面第一個衝出來了，希望還有更多選手能跟上他的腳步，我們是有機會去拚的。」

事實上，張煥宜在昨天8強賽時腳受傷，今天一早透過中醫師針灸治療好轉，但練習時還是感到不適，原本教練希望他考量接下來還有全大運、世錦賽要比，面對如此強的對手要不要退賽，但他堅持要下場。

「我覺得我自己是能打的，剛剛在場上我也是有得分，甚至跟他戰成平手，只是差了一點，應該有機會可以贏的。」雖然無緣衝擊金牌，這面銅牌仍是張煥宜生涯首面國際賽獎牌，「是很重要的里程碑，但這還不是終點，只是個過程，我還會繼續加油。」

張煥宜提到，對手的爆發力、力量很大，儘管這可能是中東國家選手的先天優勢，自己可能要靠後天努力才能達成，「我可能就是努力不夠，接下來繼續加油，回去好好練習。」江忠益也說，我們的選手在體能、身體素質還要再加油，回去檢討一下，11月美國世錦賽再好好努力。