2024總統大選，中廣董事長趙少康指出，國民黨不可能當副的，民眾黨總統參選人柯文哲對此不禁嗆，國民黨一直放話只當正的，這算哪門子合作？國民黨主席朱立倫則稱，國民黨從來不放話，只跟民眾黨好朋友對話。而針對「侯柯」萬一搭檔不成，「侯韓」能搭檔嗎？前立委郭正亮表示，前高雄市長韓國瑜不可能來搞這局，他不會參選。

針對資深媒體人趙少康建議韓國瑜當國民黨不分區第一名，郭正亮覺得，不好，對韓國瑜這樣的人來說，這是意識的運作；就讓韓國瑜說自己要扮演什麼角色，讓他自己選 ，這樣比較好。他不能幫韓國瑜說，他知道韓國瑜想做什麼，但他不能講，這個最後還是要由韓國瑜自己講。他甚至透露，韓國瑜從歐洲回來後，他會跟韓國瑜吃飯。

主持人問到，韓國瑜如果公開幫侯友宜，會對侯友宜造成什麼影響？郭正亮認為，韓粉會完全歸隊；他估計，韓粉現在大概有一半跑去支持鴻海創辦人郭台銘，所以到時郭的支持率，可能會因而再下降一點。

主持人再問到，「侯柯」若搭檔不成，「侯韓」有可能搭檔嗎？郭正亮認為，韓國瑜不可能來搞這局，韓國瑜不會參選。