立委陳椒華（圖）27日赴國家通訊傳播委員會遞交中嘉數位和三立集團違法的檢舉函及證據，要求NCC徹查，並呼籲不適任主委陳耀祥下台。（劉宗龍攝）

國內大型有線電視系統中嘉數位遭爆三立控制其中27％股份，立委陳椒華與王婉諭要求NCC依法徹查、究辦，而非看到特定政治顏色就轉彎，縱放媒體巨獸。學者專家認為，NCC是獨立機關，應認真徹查，讓資訊公開透明，才能夠強化在民眾心目中的公信力，但如果做不到，乾脆民進黨政府下台後便重新改組或廢掉，勿再放任其干預新聞自由。

前立委陳學聖表示，NCC過去強力反對媒體與系統業者上下游垂直整合，但關了中天，自行讓華視進駐52台，證明NCC是個違法亂紀的單位，民進黨政府下台之後，乾脆重新改組或廢掉，勿再放任其干預新聞自由，不是任由政治立場辦事或只袒護特定顏色媒體。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，電視頻道持股有線電視系統，這涉及了業者的垂直整合，會不會影響市場的公平競爭，是各界最關心的焦點，尤其是如果涉及新聞頻道，對輿論的多元性就存在更大的影響力。

賴祥蔚提到，先前幾次傳出電視頻道要投資有線電視系統，各界都有相當大的質疑聲浪，所以後來NCC在2018年才對中嘉的股權轉讓案做出附負擔的決議，要求投資者不能夠直接或間接經營新聞頻道。

賴祥蔚說，從這個角度來看，如果三立電視確實透過了層層投資，而得以控制中嘉有線電視公司的股份，那就明顯違反了主管機關本來的附負擔決議。

賴祥蔚強調，NCC理當是獨立機關，不過幾次民調都顯示民眾對其立場有所質疑。這次立委提出質疑，NCC應該認真徹查，讓資訊公開透明，才能夠強化自己在民眾心目中的公信力。