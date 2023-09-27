國內大型有線電視系統中嘉數位遭爆三立控制其中27％股份，立委陳椒華與王婉諭要求NCC依法徹查、究辦，而非看到特定政治顏色就轉彎，縱放媒體巨獸。學者專家認為，NCC是獨立機關，應認真徹查，讓資訊公開透明，才能夠強化在民眾心目中的公信力，但如果做不到，乾脆民進黨政府下台後便重新改組或廢掉，勿再放任其干預新聞自由。
前立委陳學聖表示，NCC過去強力反對媒體與系統業者上下游垂直整合，但關了中天，自行讓華視進駐52台，證明NCC是個違法亂紀的單位，民進黨政府下台之後，乾脆重新改組或廢掉，勿再放任其干預新聞自由，不是任由政治立場辦事或只袒護特定顏色媒體。
台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，電視頻道持股有線電視系統，這涉及了業者的垂直整合，會不會影響市場的公平競爭，是各界最關心的焦點，尤其是如果涉及新聞頻道，對輿論的多元性就存在更大的影響力。
賴祥蔚提到，先前幾次傳出電視頻道要投資有線電視系統，各界都有相當大的質疑聲浪，所以後來NCC在2018年才對中嘉的股權轉讓案做出附負擔的決議，要求投資者不能夠直接或間接經營新聞頻道。
賴祥蔚說，從這個角度來看，如果三立電視確實透過了層層投資，而得以控制中嘉有線電視公司的股份，那就明顯違反了主管機關本來的附負擔決議。
賴祥蔚強調，NCC理當是獨立機關，不過幾次民調都顯示民眾對其立場有所質疑。這次立委提出質疑，NCC應該認真徹查，讓資訊公開透明，才能夠強化自己在民眾心目中的公信力。
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