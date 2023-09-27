台灣近年來積極發展再生能源，但光電爭議仍多。國民黨台北市議員王欣儀27日指出太陽能光電板的回收問題，據她了解，廢太陽能光電板回收處理規劃是由中央全權處理。她主張應開放地方政府的查核權限，以有效防制廢棄太陽能光電板有不當回收，甚至造成可能污染的情形發生。

「光電板回收不透明，欣儀要求中央開放地方查核！」王欣儀指出，太陽能光電板生命週期僅為20年，預估在民國121年廢棄物數量將達1萬公噸！另外預估124~128年間又會約有10萬公噸之排出量！也有學者警示，回收技術不成熟、成本高、台灣法規又不完善，未來恐成隱憂。

王欣儀提到，據了解，廢太陽能光電板回收處理規劃是由中央的「環境部資源循環署」全權處理，地方政府則是毫無權責，以至於：北市境內會有多少排出？須回收清除的太陽能光電板數量？或是業者是否有確實按照回收SOP清除？以上等等問題，北市環保局是無法掌握的！

王欣儀強調，從100年開始至今，台北市境內已設置約7萬片的太陽能光電板，數量逐年增加，再過幾年也即將面臨大量的廢棄太陽能光電板回收問題。她要求台北市環保局，向中央環境部資源循環署爭取權限開放，讓地方政府能對「廢太陽能光電板回收服務管理資訊系統」有監看、查核的權限。市府也已經正面回應，並要求中央訂定管控及回收機制，以有效防制廢棄太陽能光電板有不當回收，甚至造成可能污染的情形發生！

王欣儀直言，希望中央正視這個問題，要有明確長遠規劃，不要只會廣設、拿農田種光電，之後留下龐大爛攤子，不顧後續對環境的衝擊影響。

國民黨立委王鴻薇也留言讚聲：「環境部應該對廢棄太陽光電模組的清除方式與管控機制，做出明確的規定！」網友表示「也請拜託繼續徹查光電弊案，還給台灣人民、農漁養殖業者，該有的國土規劃」、「+1」、「沒錯本當要透明化！」