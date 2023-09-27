已表態要參選台北市第七選區信義、南松山立委的台北市議員許淑華今（27）日就在臉書上表示，「你的松信導遊已上線」，更化身成在地饕客享受吳興商圈的江浙滿福樓料理，而在用餐過程中也遇到許多支持者給她鼓勵，這讓她直呼「揪甘心餒」，引發討論。

許淑華27日在臉書上PO出一篇「你的松信導遊已上線」的文章表示，「華姐推薦，絕不踩雷，跟著華姐一起來吳興商圈的江浙滿福樓」，許淑華直言，「想不到招牌東坡肉竟然需要燉煮3個鐘頭！還有好多可以補充膠質的食物喔」，許淑華更點出，「老闆周大哥介紹的餐點都很ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ欸，太吸引人了啦」。

許淑華同時也在臉書上分享她享受美味餐點的影片，甚至更表示，在拍攝影片當下還遇到支持者給她鼓勵，讓她感到「揪甘心餒」，而許多網友也紛紛在影片的留言區表示「華姐最後的表情好可愛唷」、「感謝華姐分享 感覺很適合帶長輩去吃！」、「祝福認真，美麗的許淑華 高票當選立委，繼續為民眾謀福祉」。