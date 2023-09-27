20歲「樂天女孩」熊霓是新生代啦啦隊女神，今（27日）卻遭週刊爆料和綜藝大哥胡瓜過從甚密，對此，胡瓜火大駁斥，其實熊霓外型甜美，卻擁有火辣身材，過往曾是國標舞國手，因為1支在場邊的應援片紅到日本。

熊霓在加入啦啦隊之前，曾是青少年國標舞國手，爸爸砸不少錢讓她到義大利學舞蹈，並與哥哥搭檔四處比賽，拿過不少獎盃和獎牌，不過哥哥車禍過世後，一度悲傷不再跳國標，直到簽約成為胡瓜節目製作公司的藝人，才為了演出再度穿上舞鞋跳舞。

此外，熊霓2021年以狀元之姿，加入「樂天女孩」，去年她身穿短上衣搭黑色短褲，在場邊賣力應援的影片，讓她受到日本網友注意，可愛又活力的舞蹈圈粉無數，上下晃動的暴力身材，更是讓大家超震撼，影片瀏覽量至今已破292萬。

熊霓 Rakuten Girls 樂天桃猿啦啦隊 。（影／取自台湾チアTV YouTube）

而熊霓在《最強綜藝秀》和《綜藝大集合》都是常客，因此爆出胡瓜對她寵愛有加，還惹怒丁柔安，對此，胡瓜駁斥傳聞，樂天也表示，「對於網路流言，公司不予回應」。