本周五就是中秋節，近日不少公司發送中秋禮金或禮品犒賞員工。一名上市公司的員工在臉書分享公司的中秋禮品，就是一顆蛋黃酥和一瓶麥香紅茶，讓不少網友投以同情眼光，直呼令人鼻酸。

一名上市公司的員工在臉書社團「爆廢1公社」發文，分享今年收到的公司中秋禮，是一顆蛋黃酥外加一瓶麥香紅茶，直言「今年中秋比去年好，多了一瓶麥香！」，一句話也透露出滿滿的無奈。

貼文引起眾人討論，「比我還慘，我們只有一千塊，我都快哭了」、「不會吧！有這麼寒酸公司」、「現在這麼摳嗎？」、「令人鼻酸」、「有點羞辱人的感覺」、「有進步了，明年可能會有甜點」、「我們三節固定2000，然後一個禮盒」。

也有苦主分享自己微薄的中秋禮，「真的～我們闆娘也是這樣發月餅」、「別說了，我們連麥香的吸管都沒發了...更何況整罐麥香」、「棒棒的，我都沒月餅吃欸」、「我比去年多一顆柚子，去年公司分一顆，今年多一顆」。