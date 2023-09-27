明揚國際大火造成多人傷亡，消防員要求組織工會，行政院長陳建仁稱會審慎考慮，消防員相關權益討論仍在輿論熱議中。精神科醫師沈政男貼出美國國家殉職消防員紀念碑上銘刻的詩《最後的警鈴聲》，詩中提到「我的父親在那晚，當地板往下塌陷時，他失去了自己的生命。我很想知道，為什麼他要為他不認識的人，去冒生命的危險」。沈強調，台灣應設立國家級殉職消防員紀念碑，每年也應舉行殉職消防員紀念儀式。

沈政男27日在臉書貼出吉姆馬丁尼茲的詩《最後的警鈴聲》（沈政男翻譯）：「我的父親是一名消防員，他開著一輛紅色大卡車。每天當他出去工作的時候，他會說：孩子的媽，祝我好運！然後爸爸一直到第二天的某個時間，才會再回家。但最困擾我的事情是，一些傢伙的閒言閒語：消防員的日子很好過。他吃、睡、玩，而且有時好多好多天都不用救火！當我第一次聽到這樣的話，我還太小不能了解。但我知道當人們有困難，爸爸會過去伸出援手。」

詩中提到：「當我父親有一天要出去工作，親吻全家向我們道別，那時我幾乎沒有察覺，當天晚上我們全家都會哭泣。我的父親在那晚，當地板往下塌陷時，他失去了自己的生命。我很想知道，為什麼他要為他不認識的人，去冒生命的危險。然而我現在體悟，一個人能做出的最偉大貢獻，是將自己的生命置之死地，好讓其他人可以存活。所以，當你每天去跟上天禱告時，請為當地的消防員祝禱。他可能會拯救你心愛的人！」

消防員工作權益促進會高聲呼籲不該以殉職換改革，應開放消防組工會，還給基層發言權。（中時資料照／粘耿豪攝）

沈政男指出，此詩作者是國際消防協會第7區副總裁，詩文銘刻在美國科羅拉多州科羅拉多泉的國家殉職消防員紀念碑。2014、2015、2018，自己都在臉書貼過此詩，如今，又有4名消防員不幸在屏東工廠大火殉職。看到其中一位，當初為了減輕爸爸負擔而去當消防員，實在令人感概。殉職消防員是國家英雄，政府應以國葬儀式為他們送行。

沈政男表示，台灣尚無國家級的殉職消防員紀念碑，應該趕緊設立。「每年也應舉行殉職消防員紀念儀式！」