墨西哥一對母子公園野餐慶生，遇上不速之客共餐。

墨西哥一對母子日前在郊區公園野餐慶生，正準備開動，突然冒出一頭「不速之熊」跳上桌大啖墨西哥庶民美食，牠距離這對母子只有幾吋，媽媽緊緊抱著兒子，兩人絲毫不敢亂動。這支影片在網路上瀏覽已破1000萬次，引發網友熱烈轉傳。

美聯社周三（27日）報導，此事發生墨西哥東北部城市蒙特雷（Monterrey）近郊。住在首都墨西哥城的婦人希薇亞（Silvia Macías），周一（25日）帶著患有唐氏症的兒子桑提亞哥（Santiago）到蒙特雷郊區的齊平克公園（Chipinque Park）野餐，慶祝兒子15歲生日，同行的還有住在蒙特雷市的友人安琪拉（Angela Chapa）。

一行人在公園找了木桌坐下，擺上多款墨西哥美食。3人剛開動，一頭飢餓的黑熊倏地冒出來跳上桌開吃，炸薯條、辣肉餡捲餅、塔可夾餅、莎莎醬接連入口，毫不客氣。同行友人安琪拉（Angela Chapa）拿著手機拍下這段驚險畫面，只見希薇亞全力自我克制、緊摟兒子在懷裡並用手遮住兒子雙眼，熊嘴距離母子倆僅幾吋之遙，希薇亞視線低垂、以免讓黑熊以為她有意挑釁。

黑熊上桌大啖美食，希薇亞緊摟著兒子並遮住他的雙眼。（路透）

希薇亞周二接受美聯社訪問時回憶：「最糟糕的狀況會是桑提亞哥嚇壞。他很怕動物，一隻貓或狗都能讓他嚇得半死。所以我遮住他的眼睛，不讓他看見那頭熊，免得他放聲尖叫或拔腿就跑。我很怕兒子驚恐或尖叫而嚇到熊，恐怕會刺激牠產生反應。」

這座公園曾有熊出沒，但通常在黎明或黃昏現身，而非大白天。希薇亞說，她與安吉拉事先已設想遇見熊如何應對並擬妥備案，「就當作在玩遊戲，遮住桑提亞哥的眼睛，然後大家如同雕像，動也不動」，結果竟真的派上用場而且全盤執行，「那頭熊很靠近我們，能聽見牠低吼、吃東西的聲音，還能聞到牠身上的氣味。距離真的有夠近」，即使如此，桑提亞哥文風不動。

桑提亞哥當時怕不怕？他說：「怕，很怕。」

這隻黑熊大啖美食，吃得津津有味。（路透）

足智多謀的安吉拉非常清楚正確因應之道：絕對不能跑動。她說，當時黑熊忙著吃炸薯條，身為貨真價實的墨西哥「土生土長在地熊」，對於莎莎醬也很捧場，桌上某一盤辣肉餡捲餅牠還沒碰。安琪拉把辣肉餡捲餅拋向遠處，吸引黑熊跳下桌追了過去，她立刻站在希薇亞面前保護這對母子，讓兩人安靜緩慢退開。

最後黑熊終於離場遠去，桑提亞哥又拿到慶生塔可餅，生日會順利收場。希薇亞不覺得自己是什麼英雄，「我只是個保護孩子的母親」。

英國廣播公司報導，這段短片在網路上曝光後引發瘋傳，TikTok網友觀看已破1000萬次。園方警告遊客，蒙特雷大都會區民眾遇見熊的次數增加，在山區附近的公園、社區、街道出沒，「千萬別嘗試靠近熊攝影」。