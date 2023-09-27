韓國男星李相燁原本是演員，近年活躍於綜藝節目，搞笑表現與帥氣外表有極大反差，也讓他獲得廣大觀眾喜愛。過去李相燁鮮少傳出戀情，今年已40歲的他日前驚喜宣布明（2024）年3月結婚，粉絲高興地紛紛送上祝福；還有網友挖出李相燁2年前在節目《第六感》中被命理師神預言，他會在2024年結婚。

一直以來沒有太多戀情的李相燁，在綜藝上經常與女明星搭檔，總會被說和誰很般配或是能跟哪位女星傳出緋聞就好，但他都專注在工作上。直到25日李相燁傳出明年3月要舉行婚禮，女方是圈外人，還是一名高顏值的才女；而李相燁所屬經紀公司UB Management Group也證實此消息。

有網友挖出李相燁2年前在《第六感》早被命理師預言2024年結婚。（圖／摘自디글 :Diggle YouTube）

在一票祝福外，有忠實粉絲挖出李相燁2年前在人氣綜藝節目《第六感2》，某集中接受命理師替他看流年運勢，除了講他的工作外，也提到他接下來慢慢進入結婚區間，讓在場眾人都替他開心，連他本人也好奇問「那會是什麼時候？」命理師透露，「可以看作是2024年」，更斷言他遇到人生伴侶會越來越順遂。

沒想到李相燁近日婚訊曝光，恰巧與2年前命理師的預言將在2024年結婚吻合，該集節目立刻在韓網上瘋傳，掀起熱烈討論，還有網友驚呼要找命理師看看流年運勢，直言「太準了吧！嚇到了」。