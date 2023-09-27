民進黨創黨人之一、前立委魏耀乾27日在民進黨37週年創黨餐會高舉白布條砲轟「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」，此舉引來網友擔心稱「危險囉，元老」、「要被出征了」；也有網友認同此舉並認為「民進黨不爛那些垃圾怎麼進來」、「國王的新衣被揭露了」；但有網友竟稱「元老又怎樣」、「中共同路人」、「有意見怎麼不早說？在那叫什麼」！

民進黨近日爭議不斷，民進黨創黨人之一、前立委魏耀乾27日在民進黨37週年創黨黨員餐會高舉「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」，並痛斥民進黨在新潮流挾持下，背離台灣朝野人民企盼，魏耀乾更強調，「我們創黨，我們有罪惡感，我們心很痛在滴淚」。

魏耀乾提到，近年來包括高端疫苗、五十萬紙上公司進口巴西壞蛋等弊端，全因一黨獨大、絕對權力所致，尤其新潮流盤據政府各部門、把持銀行、國企，掏空國庫。

對此，不少網友替魏耀乾擔心，「危險囉，元老」、「要被出征了」、「接下來會被側翼潑髒水」、「黨不會理你啦」。

也有網友批民進黨，「有人懂民進的中心價值是什麼嗎？」、「民進黨不爛那些垃圾怎麼進來」、「阿扁之後早就一言堂了」、「你現在才知道?韓國瑜先知」、「連自己黨內元老都看不下去」、「國王的新衣被揭露了」。

另外，竟也有網友稱，「中共同路人」、「你哪位？根本沒人認識」、「罵歸罵，投票時還是乖乖歸位」、「元老又怎樣」、「有意見怎麼不早說？在那叫什麼」、「還不是含淚投」。