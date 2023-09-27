憂心美國聯準會（Fed）將利率長期維持高檔，刺激10年期美國公債殖利率周二（26日）衝上16年高峰，拖累美股重挫。周三（27日）美國公債殖利率從高位小幅回落，帶動美股反彈，但在美國政府關門危機迫在眉睫陰影下，美股欲振乏力。

截至台北時間27日晚間10點40分，道瓊工業指數下跌38.64點（或0.11%），暫報33580.24點；那斯達克指數上漲27.78點（或0.21%），暫報13091.39點；標普500指數上漲5.31點（或0.12%），暫報4278.84點；費城半導體指數上漲26.72點（或0.80%），暫報3356.34點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果、微軟與亞馬遜走跌，谷歌母公司Alphabet與臉書母公司Meta小漲。半導體類股方面，輝達漲0.74%，超微大漲近3%，台積電ADR漲1.05%，聯電ADR小跌0.07%。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，投資人對公債殖利率上升的擔憂不僅沒有消失，反而變得更加嚴重，儘管科技股一直在扛著，但裂縫顯然已經開始出現，而美國消費者越來越擔心Fed遏制通膨的措施可能會破壞經濟表現。隨著科技巨頭股價回落，股市很快將轉跌。