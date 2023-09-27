秋節前夕，台北市蔣萬安市長27日下午特地偕同北市榮民服務處董玉文處長、兵役局李治安局長、國軍認管單位代表、信義區公所李慶錦主任秘書、信義區健康服務中心周真貞主任以及黎安里劉梅菊里長等，前往信義區國軍單身退員宿舍（大我新舍、新莊、山莊)，慰問為國奉獻的榮民前輩們，提前歡度中秋佳節，並致送養生禮盒及紀念品，也為9月份壽星伯伯慶生，以表達最誠摯的關懷之意。

過程中，市長與榮民長輩閒話家常，一一瞭解他們的生活所需，且頻頻叮嚀長輩們，現在已經進入流感季節，一定要注意身體保健，榮民長輩們對市長親自前來探望都非常的感動，場面溫馨熱絡。

蔣萬安說，感謝榮民長輩戎馬一生，以及無私無我的犧牲貢獻，保衛臺灣，讓國家得以富足繁榮，雖然長輩們目前已有國防部和榮民服務處無微不至的照顧，但市府也會盡最大的心力，來進一步關懷與照拂老伯伯們。尤其，市府的高齡政策就是以「敬老、安老、挺老、顧老」為出發，加強長者居家安全，並依循不同健康階段及老化程度，提供完善的醫療和妥適的照護服務，所以請榮民前輩們可以寬心，健康快樂地過好每一天，安居於臺北市。

李治安局長補充表示，目前臺北市轄內計有10處國軍單身退員宿舍，榮民長輩一生為國效命，平均年齡超過95歲以上，對於他們的晚年生活，市府有照顧責任，為落實蔣市長「服務型政府」的理念，兵役局除平時派員到各個退舍實地走訪噓寒問暖與關懷外，也於三節前夕安排府級長官前往慰問訪視，使其充分感受到市府溫暖的關懷，也讓榮民前輩們得到更好的照顧及敬重。