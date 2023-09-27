現年61歲的好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)，即便已年逾花甲之年，不論是身體精力抑或是身形曲線都保持得相當好，讓人不免感到驚訝。其中，湯姆克魯斯的搭檔便曝光「17年來只看過他兩次睡覺」的往事，而他也笑著回應了。

湯姆克魯斯出道多年，除了擁有精湛演技外，還有著自身的堅持，即便已經61歲了，仍親自上陣出演危險的動作場面，在《不可能的任務：致命清算第一章》中，為觀眾們帶來驚心動魄的場面，不外乎他的各項作品都叫好叫座。

綜合外媒報導，熱愛工作的湯姆克魯斯日前出席該電影的宣傳活動時，有位記者提及：「你有一位合作多年的演員夥伴透露，17年來只看過你睡覺兩次，其一是飛往東京的航班上，其二是在零重力的床上。」意外曝光他幾乎不睡覺的秘辛。

Thank you to everyone who came out to the New York premiere! It was great to celebrate Mission: Impossible with the fans and so much of our amazing cast. pic.twitter.com/P65XergThK — Tom Cruise (@TomCruise) July 11, 2023

對此，湯姆克魯斯笑著承認相關往事，直言：「你知道嗎？我試過盡量不要這樣。」並透露自己幾乎不怎麼睡覺：「我認為我不怎麼睡覺，而是直接失去知覺。」至於為何自己的睡眠習慣會變成如今的情況，他認為：「這可能就像是自然發生的一樣，我喜歡我的一天早點開始，也早點度過。」

Tom Cruise addresses his sleep habits during Mission Impossible 7 promotion - https://t.co/Yq740GqP2Y — MONICA ROBIN (@MONICAROBI6661) September 26, 2023

事實上，湯姆克魯斯平時除了要應付繁忙的拍攝日程、完成電影製片人的工作，同時還需抽空鍛鍊以保持身形，此前還透露因為《不可能的任務》系列作品的結局而煩惱到睡不著的情況，讓粉絲們難掩擔憂，希望男神能夠睡個好覺。