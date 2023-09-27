2024年總統大選，在野陣營仍遲遲無法成功整合。針對2024會有幾組候選人參戰？有一份最新網路民調對此進行調查，截至27日晚上，60%的網友認為「最後在野只有1組候選人對上民進黨候選人」。

「桃園孫先生」YouTube頻道27日起針對「關於明年總統大選，請問您怎麼看？」進行網路民調，截至27日晚上11點，已有7300人投票。60%的網友認為「最後在野只有1組候選人對上民進黨候選人」；20%的網友認為「最後在野會有2組候選人對上民進黨候選人」；16%認為「最後在野會有3組候選人對上民進黨候選人」；3%表示沒意見；1%其他意見。

網友紛紛表示，「當然一定要整合成一組人選，藍白配 是最大的希望，千萬別放棄，要繼續撮合」、「一定要整合才會贏」、「絕不投給民進黨」、「藍白合不一定會贏，但不合一定輸，有些人說的很滿，絕不投誰誰，沒關係，賴繼續爽爽躺著選，主戰派可以不要合，也沒關係，賴一定感謝你們」。

不過也有網友認為，「未到最後關頭，民調上不能代表的地方往往都會出人意料之外，譲人跌破眼鏡」。