職棒味全龍啦啦隊成員張晴擁有甜美臉蛋，她畢業於中山大學劇場藝術系，27歲的她拍過廣告，也演過舞台劇，還做過密室逃脫的演員，日前她上節目分享與男友分手的經驗，對方被分手後情緒失控，在超商大吵大鬧，可怕的經驗讓她心有餘悸。

張晴日前在《單身行不行》透露與男友的分手經驗，她表示對方很貼心，交往過程甜甜蜜蜜，但缺點是太黏了，當時她一邊打工一邊上課，生活非常忙碌，男友就喜歡陪著她去上班，有一次她下班回家男友喝了酒後和她在超商前爭執，張晴直接提出分手，結果對方藉著酒意半夜兩、三點大吼大叫，怒拍超商玻璃，連對面大樓的警衛都跑出來看，張晴當下想走，但對方抓住她不讓她離開，最後害她倒在地上，讓她回憶起來都說：「我人生第一次覺得我被家暴」。

（來源／影片取自東風衛視 YouTube，如遭刪除請見諒。）

而張晴雖然本業是啦啦隊員，但她仍有演員夢，相當崇拜從劇場出身的學姊「金馬影后」謝盈萱，在表演上她不斷努力，即使曾在廣告試鏡被罵慘，但只要有機會表演都盡力把握。她分享球團練習得從早上8點練到半夜，一場球賽會進行8到10天訓練，「會針對整體感做訓練，我們隊強調團體合作，給球迷的印象也很有向心力。」她在球場上熱力四射圈粉不少，還有一群死忠鐵粉曾在她生日時包下公車廣告祝壽，「我的粉絲很貼心，怕我沒被注意。」

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