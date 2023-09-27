以色列媒體表示伊朗擁有中東地區數一數二的飛彈計畫，近年來因技術問題多次發射衛星失敗。不過，伊朗電信部長在本週三（27）表示，諾爾3號成像衛星（Nour-3）已經順利進入距離地球450公里的軌道。

Iran successfully launched the homegrown imaging satellite Nour-3 into orbit on Wednesday morning.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/U2xOQZ9tSq — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 27, 2023

綜合《伊朗通訊社》（IRNA）和《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）27日報導，引述通信部長札瑞波爾（Issa Zarepour）的說法報導：「這枚諾爾-3（Nour-3）成像衛星…已成功置入距離地表450公里的軌道。」

#Iran reports successful launch of Nour 3 imaging satellite https://t.co/ntsWdNs5Cb pic.twitter.com/Ed7Ugrw5Xn — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) September 27, 2023

札瑞波爾表示，伊斯蘭革命衛隊（IGRC）太空軍進行了這一次次的發射任務。他也在社群媒體上的以波斯語貼文表示：「我向人民、在國內太空領域努力工作的人們以及伊斯蘭革命衛隊太空部隊的專家們祝賀這一成功。」伊朗希望擴展其太空領域，以能夠利用衛星進行各種應用，包括農地管理和研究活動。

諾爾3號衛星目前位於地球表面上空450公里軌道上，是由「加塞德」（Qassed）衛星運載火箭或翻譯成「使者號」3節運載火箭發射的，其前身為諾爾2號。美國軍方表示，用於將衛星送入軌道的長程彈道技術也可能讓德黑蘭發射更遠程的武器，包括可能搭載核彈頭的武器。

德黑蘭否認美國的說法，稱此類活動是掩蓋彈道飛彈發展的藉口，並聲稱從未追求核武器的發展。

伊朗在中東地區坐擁最大的飛彈計劃之一，近年來由於技術問題曾經遭受多次衛星發射失敗的挫折。