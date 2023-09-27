基泰建設施工不當造成北市大直街民宅下陷損壞，後續賠償問題雙方持續角力，11日台北市政府舉辦「物品損害賠償說明會」時，受災戶拋出6項賠償意見，不過全遭基泰建設以「待鑑定責任後，另行協商或依據司法途徑處理」給予軟釘子，令住戶痛批其甩鍋。

台北市法務局在21日舉辦說明會後，將居民提出的賠償要求整理為6大訴求，包括「另支付撫慰金」、「地下室因建築物塌陷無法於事後檢附單據請求財損，且塌陷建物將於9月25日拆拆除，要求加賠償金額。又頂樓加蓋所受財損範圍較大，住戶要求增加賠償金額」。

「出租人因鄰損導致的收益損失補償」、「因緊急撤離致而產生的薪資損失或請個人特休所受損失賠償或補償」、「墊付承租人添購立即需求性的基本家具，後再依購買單據進行找補」、「有非所有權人或承租人的實際建物使用人，遭而遭撤離安置於飯店，要求應比照承租人權益負責賠償或補償相關財損」。

然而基泰建設認為受災戶所提出的6項訴求，並未規定在台北市府所訂的《專戶存款收支作業要點》，建議待鑑定責任釐清後，另行協商或依據司法途徑處理；北市法務局長連堂凱指出，訴求賠償中的「建築緊急撤離無法上班、請特休假損失」，可根據《專戶作業要點》給予補償，但若未來塌陷戶另有需求，法務局將協助他們與基泰建設協商。