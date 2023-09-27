不少人習慣在百貨公司周年慶時購入新的家電用品或3C產品，但事實上，電器產品都有特定較為便宜的日子，對此業者證實，以手機為例，新產品9月發布，7、8月份時就是購入好時機。

有網友分享自己消費經驗，表示4月、5月和9月最適合購入電視，冰箱則是1月、4月、11月，汽車則為6月、7月，電暖器適合在4月、7月、8月購入，手機則是3月、4月與11月，但真是如此嗎？

手機行業者表示，新機發表前兩個月，價格最為低廉，價差可來到3000至4000元。(示意圖／shutterstock)

手機行業者表示，11、12月節慶、年終換新機確實比較便宜，但最適合的月份其實是在新機發表前2個月，價格最為低廉，例如9月出新機，7、8月購入時，價差可比平常低3000至4000元左右。

其他業者指出，冰箱在4、5月時價格最低，冷氣則是9月、10月的秋天，需求量低，往往都會藉由此時來清庫存，或是搭配周年慶出售。

至於買車，專家表示，每年3到6月是俗稱的「競賽月」，業務為了拉高掛牌數，殺價空間大；10到12月則是年底封關，折扣會給的特別多。