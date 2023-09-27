英國的「泰晤士高等教育」（THE）特刊今天（三）公布了2024年的世界大學排名。英國牛津大學連續第8年蟬聯世界第1，而台灣大學在全球排名中名列第152位，成為台灣國內排名最高的大學。

台灣大學在2022年排名第113，但在2023年下滑至第187，而在2024年成功回升至第152，進步了35名。THE首席國際事務官巴堤（Phil Baty）表示，他對台灣大學在經歷幾年不穩定後，成功鞏固了在全球前200名大學的地位感到高興。

在台灣的大學中，中國醫藥大學在全球排名中位列第ㄉ，位於301至350名的區間。除台灣大學和中國醫藥大學外，台灣排名前10的大學還包括亞洲大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、台北醫學大學（排名401至500），以及成功大學、台灣師範大學、雲林科技大學（排名501至600）。

全球排名前10的大學分別是牛津大學、史丹佛大學、麻省理工學院、哈佛大學、劍橋大學、普林斯頓大學、加州理工學院、倫敦帝國學院、加州大學柏克萊分校和耶魯大學。英國和美國各占前10名的3所和7所大學。

亞洲地區排名最高的3所大學分別是中國大陸的清華大學（第12名）、北京大學（第14名）和新加坡國立大學（第19名）。

2024年的世界大學排名使用了18項績效指標，相較往年增加了。這些指標涵蓋了教學、研究品質、研究環境、國際展望和產業等5大領域。THE提醒，此次排名方法的變化可能會影響一些大學的分數，因此在比較歷史排名時應考慮此因素。