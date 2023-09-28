美國二等兵崔維斯．金恩（Travis King）7月越過兩韓交界進入北韓，遭北韓驅逐出境，美國官員今天表示，金恩在被驅逐至中國後，目前已被美方拘留。

國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金恩在承認「對不平等的美國社會幻想破滅」因而非法侵入北韓之後，已經被驅逐出境。

一名美方官員告訴路透社，金恩被北韓驅逐到中國後，現正遭到美方拘留。這名官員未提供更多細節。

路透社無法立刻聯繫上美國國務院與白宮要求評論。

駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）與聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）未立即回覆置評請求。

金恩7月18日參加南北韓非軍事區（DMZ）觀光行程，於行程中越過兩韓交界進入北韓。因傷害罪入獄服刑近兩個月的金恩先前被帶到機場，本來應該返美受懲，卻從登機門開溜，大約24小時後越界闖進北韓。

北韓指稱，金恩是為了躲避美國軍隊不當對待和種族歧視而叛逃。（譯者：楊昭彥）1120927