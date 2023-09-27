登峰造極青年籃球邀請賽，高中女子組HBL 4連霸的淡水商工，靠著廖秀珍28分與17籃板，連3天雙10，以89比72輕取南山高中，精采打進4強，前1天狂拿48分的南山葉侑璇，神勇不再，僅拿20分。

淡商完成HBL女甲4連霸的關鍵人物蕭豫玟已經畢業，淡商力求5連霸的路上，一定要有人挺身而出，這人應該就是廖秀珍，有如是蕭豫玟接班人，繼首日對日本高知中央高校23分、24籃板，昨日對南湖高中32分、12分，今日對南山又是28分、17籃板，連續3天都是雙10，淡商以89比72輕取南湖高中，預賽3戰全勝打進4強。

葉侑璇昨日狂砍48分，帶領南山以97比80輕取高知中央，保住4強希望，不過今日神勇不在，2分球12投5中，3分球8投2中，只攻得20分。

ＵBA新球季將挑戰5連霸的世新，宋瑞蓁與游沁樺更加成熟，還有趙云楓、韓汛轉學而來，戰力沒有最強只有更強，今日對上勁敵北市大學，雖然下半場分數被追上，還是以78比69小勝。世新宋瑞蓁12分、5籃板、6助攻，游沁樺15分與7籃板，外籍生曲夫柔10分與9籃板。

南湖突破不了日本高知中央高校的全場包夾，想過半場都很困難，全場發生52次失誤，高知中央首節就以19比6領先，南湖第2節潰堤，高知中央單節36比10，打完上半場就以55比16領先到39分，南湖下半場還是沒什麼起色，終場高知中央贏了不可思議的76分。

松山高中在林現惟25分與葉旭森24分的表現帶領下，99比87力克勁敵能仁家商，3戰全勝取得B組第1，晉級4強，B組2勝1敗的東泰高中以分組第2晉級。政治大學游艾喆與宋昕澔仍然休兵，持續派上莫巴耶與波波卡的雙塔，籃板取得55比27的優勢，終場以85比56擊敗臺灣藝大，同為A組的臺灣師大以70比64逆轉輔仁大學，政大與台師同為2連勝，提前取得4強資格。