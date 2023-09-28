曾以《青苔》榮獲金鐘獎電視電影獎的蘇奕瑄導演，推出首部電影長片《青春並不溫柔》，以1994年大學美術系爭取創作自由的學運為背景，描述一段青春革命成長愛情故事，本片不僅入圍今年台北電影獎兩項大獎、桃園電影節台灣獎，葉曉霏更以此片榮獲台北電影獎最佳新人獎，而今（27日）又傳來捷報，入選第36屆東京國際影展World Focus單元。

聽聞入選的消息，導演蘇奕瑄興奮表示：「《青春並不溫柔》當初第一次的海外提案，是2018年的東京新銳營，那時就想說要練日文，沒想到海外影展的第一站也是來到東京影展，這對我來說意義非凡，日本和台灣在文化和社會是有些相似又不太一樣的，也很期待與日本觀眾交流《青春並不溫柔》，分享台灣歷史背景、性別議題等不同的文化樣貌。」不過她也開玩笑表示：「當時去完東京就下定決心要學日文，5年後的今天終於又有機會去東京參加影展了，但我的日文還是連五十音都背不出來，不知道到時如果碰到長澤雅美，我要怎麼跟她搭訕，怎麼約她看《青春並不溫柔》？」而蘇奕瑄導演也將帶著甫獲台北電影獎最佳新人的葉曉霏一同出席23日東京國際影展的開幕紅毯以及24日的世界首映。

葉曉霏則說：「一聽到我們入圍東京影展是在我結婚（生日）當天，在我炸完親朋好友之後，感謝這個好消息來炸我，我當下想到的是我日本的朋友們，想到他們不用來台灣也可以看到我人生第一部電影，這已經是比開心更開心的心情了。」葉曉霏表示日本是她去過最多次數的國家，「疫情之後至今我依稀都能想起一下飛機深吸一口東京空氣的感覺，人生國際化的第一站可以是自己這麼喜歡的地方，相當幸福！」對於要和東京的觀眾互動，「期待能交流在他們眼裡的《青春並不溫柔》會不會因為我們不同的國家、文化而蹦出新鮮的看法，好奇他們眼中的溫柔與不溫柔？很期待QA時間，也想許願有一天可以在東京拍片！問他們看完之後覺得有沒有機會實現。」

該片是部青春成長愛情電影，由金獎製作團隊邊境映象林仕肯監製帶領一群新生代年輕創作者拍攝，類型包含學運抗爭、校園愛情、個人成長、同志題材，以1994年大學美術系爭取創作自由的學運為背景，描述一段青春革命成長的愛情故事。

而上週發佈電影正式海報後，吸引了一批百合向的粉絲轉發，預告片也在今（27日）發佈，可以看出在1994年大學美術系罷課事件作為背景，一場爭取創作自由的學院，藉由一個尚未啟蒙的主角，進入到自由與愛情的抗爭之中，面對兩個不同立場與性別的學生領袖，在外在和內心的抗爭中漸漸理解自己、成為自己的過程。而預告片結尾中，2個女主角在海邊浪漫的吻，也紛紛讓粉絲留言大喊：「太香，我沒了！」