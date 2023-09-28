台東縣政府於台東原創館∙波浪屋(以下簡稱台東波浪屋)將於中秋連假期間9月30日至10月1日為期兩天舉辦「月亮聚」活動，現場安排了原住民傳統鞦韆體驗，並規劃系列展演及體驗活動，更串聯台東波浪屋店家及台東部落食尚品牌店家合作提供民眾豐富而多元的文創商品及美食，現場結合文創、音樂、美食等南島文化元素，邀請來自各地的大小朋友前來共襄盛舉，認識台東原住民族深厚的文化底蘊。

「月亮聚」活動已經成功舉辦了四年，源自於台東縣金峰鄉金崙溪流域和太麻里溪流域的排灣族傳統文化。早期，當地的排灣族青年們在每個月圓之夜，廣邀各部落的青年，圍坐一起吟唱傳統歌謠，聯繫情感，串聯起各部落之間的文化和交流。今年的「月亮聚」活動以「月亮下的韆伴」為主題，我們期望人們能在月光下與心愛的人相伴，感受過去族人歡聚交流情感的美妙時刻，深刻體驗台東原住民族獨有的文化魅力，將這份文化之禮珍藏在心中。

原住民族原創產業特色「台東波浪屋」。(臺東縣政府提供)

台東波浪屋是臺東縣政府致力推動原住民族原創產業特色、打造台東風格的夢想基地，以「TTstyle原創館」為名，其中的「T」代表傳統（Tradition），第二個「T」則代表轉化（Transformer）。波浪屋原創館的18個小小貨櫃承載著台東多元族群的偉大夢想，並將傳統文化轉化成當代文創產業。

本次活動自9月30日下午2點起舉行「月亮聚・部落職人DIY」體驗，合作進駐店家規劃系列有趣內容：法拉撒手作工坊「刻畫果實創意手作」、浪花手作「海廢玻璃項鍊手作」、LiMA有藝思「比西里岸部落小羊彩繪DIY」、群拼板舟工作室「迷你拼板舟彩繪DIY」及工匠墨水「刺青皮雕手作」；每日下午5點台東波浪屋周邊安排原住民傳統鞦韆體驗及「月亮聚・部落之光」市集，現場集結部落食尚美食及原民特色商品；活動兩日之晚間7點舞台區更有精彩的歌舞表演活動，包括南島語族表演團體的Te Natira'a 南島大溪地藝術工作室及原住民族表演團體—薪傳舞團、峰之巔樂團、玩樂音樂工作室、卑南族青春歌隊及阿美族複音青春歌隊，陪同大家迎接中秋美好的假期。

活動市集店家「少妮媱手工烘培坊」。(臺東縣政府提供)

此外，特別推出「月亮聚・山海好禮」的波浪屋全館促銷活動，贈送精美的波浪屋商品，且在館內消費滿3,000元就有機會抽中神秘小禮物！透過跨域合作讓民眾沈浸於在地原民工藝及飲食文化饗宴，認識職人多彩豐富的內涵，注入波浪屋原創館更多元的創意能量。

台東是具有多元原民族群特色的縣市，波浪屋原創館在台東縣政府積極推動下，以南島語族、臺東風格為主軸，揉合創意、設計、文化、產業特點塑造而成的場域空間，希望活絡台東原創產業發展，進而成就台東成為「南島文化原鄉」。歡迎活動期間民眾能一起前來歡聚在此，用行動支持臺東原住民族的原創力量。

相關活動資訊敬請持續關注「台東波浪屋-TTstyle原創館」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/Taitungstyle/。

(臺東縣政府廣告)