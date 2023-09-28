2024總統大選僅僅只剩3個多月左右的時間，選戰逐漸進入白熱化，近日多家媒體也公布最新民調。《中時新聞網》今（28）日統整近日各媒體或主要機構最新民調，結果顯示，有半數民調出現民進黨總統參選人賴清德下滑的趨勢，而在野陣營則或多或少有微幅上升。

美麗島26日公布民調顯示，民進黨賴清德36.4%、民眾黨柯文哲22.5%、國民黨侯友宜21.1%；四腳督對戰的情況下，賴清德拿到33.9%、柯文哲17.6%、侯友宜17.6%、鴻海創辦人郭台銘8.4%；回顧8月24日、25日、28日的民調，賴清德38.8%、柯文哲20.8%、侯友宜18.7%；四腳督賴清德37.6%、柯文哲17.5%、侯友宜17.4%、鴻海創辦人郭台銘10.4%。賴清德、郭台銘無論在三腳督還是在四腳督都有略微下滑。

《ETtoday民調雲》近期公布的9月民調，三腳督賴清德34.2%、侯友宜26.0%、柯文哲24.1；四腳督賴32.0%、侯24.5%、柯20.7%、郭台銘13.2％。而從同媒體8月下旬民調可以看到，三腳督賴清德37.6%、侯友宜24.2%、柯文哲24.3%；四腳督賴為35.3%、侯21.4%、柯17.6%、郭17.2％。賴清德、郭台銘出現略為下滑，

而《台灣民意基金會》25日公布的9月民調，賴清德33.4%、柯文哲27.4%、侯友宜17.2%；回顧8月民調，賴清德43.4%、柯文哲26.6%、侯友宜13.6%。賴清德重挫10%支持度、侯友宜則有小幅上升。

另在《鏡新聞》27日公布的民調當中，三腳督中民進黨的賴清德支持度為33.3%，較上月略減1%、民眾黨柯文哲28%、較上月略增0.9%、國民黨侯友宜為16.4%，較上月略增0.2%。此一民調並無三者顯著差異。

除此之外，《聯合報》27日公布最新2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德以30%支持度領先，後續分別為民眾黨參選人柯文哲的21%、以及國民黨參選人侯友宜20%。聯合報8月沒有做相關民調，該報透露5月迄今趨勢，侯友宜下降、賴清德緩緩上升、柯文哲變動不大。

《TVBS民調中心》27日亦公布最新民調，支持度仍以民進黨賴清德最高，為34％維持領先，較月初增加4個百分點，民眾黨柯文哲以22%居次，國民黨侯友宜21％為第三，略增兩個百分點，郭台銘則下滑5個百分點，以9%居末。