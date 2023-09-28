新款iPhone 15系列在全球熱賣，與大陸華為旗艦機Mate 60系列，拚買氣也尬性能，但美中王牌旗艦機性能逼到極限都出現發燙情形。網路上評測iPhone 15 Pro Max玩遊戲飆上攝氏48度，由於採用台積電3奈米晶片，有專家驚呼「完蛋了」，台積電要趕快釐清哪個環節出問題，以免重蹈三星挫敗的覆轍。

iPhone 15系列上市，不少果粉瘋搶換機，經過許多YouTuber評測結果紛紛曝光，有大陸評論家發現運行《原神》遊戲30分鐘，iPhone 15 Pro Max就達到攝氏48度，因其機身過熱，被外界封為「火龍果」。

還有3C達人蘋果爹用i15 Pro Max選在大熱天到頂樓錄影實測，過了大約16分鐘，就發生嚴重過熱，錄影畫面頻頻卡頓情形，為避免機身燒壞，只好決定暫停錄影。

財經名嘴黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，萬眾矚目的iPhone 15 Pro搭載蘋果A17 Pro 晶片，採用台積電3奈米製程打造，如果手機過熱，甚至高達攝氏48度，問題就很嚴重。

為了解機身過熱情況，有人拆解後，發現iPhone 15 Pro Max散熱板面積較上一代來得小，這樣好像容易導致溫度飆升。

黃世聰說，i15 Pro Max過熱除了台灣、大陸實測主反應，美國果粉也投書蘋果官網直指i15 Pro Max「太燙了」，連國外專業媒體也報導Pro Max遇到嚴重過熱問題。雖然目前還不知蘋果新機發燒原因，但若問題無法解決，對iPhon銷售和台積電可能會造成相當大的壓力。

無獨有偶，華為Mate 60 Pro內建自家研發麒麟9000S晶片，採用大陸7奈米製程生產，也燙成「火麒麟」，有苦主拿冰塊來冰鎮；還有網友說，下載APP會持續發熱，都不敢邊充電邊玩，感覺像暖手寶；更有人吐槽，人臉辦識不及蘋果精確，只能用指紋解鎖。

黃世聰指出，華為新機問題也很多，直指遭外界詬病核心就是發燙，華為用7奈米晶片，就像引擎沒那麼好硬要催油門，出現過熱也不意外。

黃世聰強調，iPhone 15 Pro系列晶片由台積電代工，發生過熱問題很嚴重，韓媒引述一些業內人士說法稱，這代表台積電的生產過程可能有問題，事實上，台積電能獨吃蘋果大單，原因在於之前三星代工iPhone 6S晶片翻車，不僅機身非常燙、而且性能不如人，他建議台積電要趕快釐清哪個環節出問題，以免重蹈三星挫敗的覆轍。