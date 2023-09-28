2024總統大選戰況激烈，在野陣營合作呼聲不斷，民眾黨總統參選人柯文哲27日卻批評，國民黨開出的條件包括不要比民調、一定要當正的，這哪一門子的合作？對此，前立委郭正亮27日就表示，「有一點非常核心，這才是真正要談問題的突破點，就是『誰當副的？』那副手的所屬政黨可以決定行政院長，這個是最核心的議題」，引發討論。

郭正亮27日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我在友台節目有聽到一個論調，我們有14個縣市長、38個立委、350個議員，就算我們這次全輸好了，四年後我們還是穩穩的第二大政黨，8年之後你民眾黨還在嗎？」郭正亮更驚呼，「把話講到這樣，人家民眾黨就聽了很不舒服，我覺得這種話盡量不要講，這是你的優勢，大家當然知道，但你如果從政團隊這麼多，為什麼你的民調輸人家？所以這表示選舉不是只有組織有分數，候選人的競選能力很重要」。

郭正亮更斷言，「這兩人我看不相上下，柯文哲的組織能力比較差，但他競選能力很強，所以常跟侯友宜打平，這是現狀」，郭正亮最後更說，「有一點非常核心，這才是真正要談問題的突破點，就是『誰當副的？』那副手的所屬政黨可以決定行政院長，這個是最核心的議題，我知道國民黨一定很多人反對，可是我讓你當總統，你能不能這樣談？如果局可以開這麼大，民眾黨要拒絕也很難」。