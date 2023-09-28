巴西蛋進口食安疑慮持續延燒，進口蛋大戶涂萬財至今對巴西蛋流向交代不清。而近日就有一份最新的民調指出，對於涂萬財為何還不說出流向不明的進口蛋，有57％的網友認為是「說了下場更嚴重」，另還有31％的網友表示「寶寶心裡苦，寶寶不能說」，引發討論。

YouTube頻道《東森新聞 CH51》26日對於「罰款、搜索、被訊問，涂萬財為何還不說出流向不明的進口蛋？」進行網路民調，截至27日晚間23時止，已有3萬人參與投票，有31％的網友表示「寶寶心裡苦，寶寶不能說」、有57％的網友表示「說了下場更嚴重」、有11％的網友認為是「再撐一下！過場而已」、有1％的網友認為「其他」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「等更大的新聞壓下去，這件事大家就遺忘了」、「有義氣，道上兄弟撐住！」、「至今被罰1130萬元，還是堅不吐實，看來這罰款也是有幕後人幫他處理了」、「可能不知道合夥做了多少好事怕被大家知道」、「太可怕了，他說不出口」。