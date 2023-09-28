俄羅斯多次使用伊朗無人機攻擊烏克蘭。

烏克蘭8月遞交報告給七大工業國集團（G7）國家，指出在俄軍使用的伊朗神風（kamikaze）無人機中發現許多歐洲、盟國零件，報告更直接點名供應零件的企業來自於美國、瑞士、荷蘭、德國、加拿大、日本及波蘭等7大西方國家。

英國《衛報》（The Guardian）27日報導，《衛報》取得烏克蘭政府8月遞交給G7盟國的47頁秘密文件，基輔在文件中指出，過去3個月，俄軍使用含有西方科技的無人機，對烏克蘭城鎮發動攻擊超過600次。

其中見證者131（Shahed-131）無人機一共發現52種西方電子零件，見證者136（Shahed-136）無人機共有57種西方零件，後者飛行距離可達2000公里，速度為每小時180公里。

報告也點出供應零件的供應商來自於對俄羅斯、伊朗祭出制裁的國家，包括美國、瑞士、荷蘭、德國、加拿大、日本及波蘭。

例如在見證者136無人機中發現了德國公司Ti Automotive GmbH在波蘭製造的燃料泵，該公司的母公司又是英國跨國企業TI Fluid Systems；另外，見證者136中也發現了由瑞士意法半導體（STMicroelectronics）製造的微控制器。

烏克蘭遞交G7盟國的報告中指出，俄羅斯使用的伊朗無人機有許多西方零件。圖為2月遭烏軍擊落的伊朗見證者無人機。（資料照／美聯社、烏克蘭軍方提供）

TI Fluid Systems並未回應報導，《衛報》指出，他們的產品能在歐洲各地的零售商購買到，該公司先前曾表示，並未向伊朗銷售產品。

報告指出，伊朗已透過在敘利亞的工廠，讓無人機產線多元化，此外，伊朗也進一步將產線轉移至俄羅斯的阿拉布加（Alabuga）地區，不過德黑蘭將繼續提供零件。

報告中對於因應這種情況的建議，包括發射飛彈轟炸伊朗、敘利亞、俄羅斯境內的無人機製造工廠，文件更指出，「如果盟友提供必要破壞手段，烏克蘭國防軍可能會執行上述行動」。

報告並未指責這些西方企業有任何不當行為，僅表示伊朗生產無人機已進行調整，且多使用現有的商業零件。報告也引述海關資料，指出幾乎所有進口到伊朗的產品來自於土耳其、印度、哈薩克、烏茲別克、越南及哥斯大黎加。

針對伊朗無人機內發現大量西方零件，歐洲議會議員格魯特胡斯（Bart Groothuis）指出，在解決濫用西方零件的問題上，歐盟情報組織間缺乏協調，「我認為許多歐洲情報組織甚至沒有在檢查制裁」。