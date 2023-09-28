中華隊主要獎牌來源的跆拳道隊，27日三位台將張芮恩、王德龍及邱義睿都敗倒在8強，但武術好手張煥宜在散打項目保住銅牌，避免單日獎牌數掛零。28日中華隊賽程，由跆拳道潘韵慈、李孟恩，以及羽球女團拉開序幕。
上午9點登場，由我國羽球一姊戴資穎率領的羽球女團，首戰將交手香港女團，第1、3、5點由戴資穎、許玟琪及宋碩芸擔綱，2、4點女雙則由李佳馨／鄧淳薰、許雅晴／林琬清上陣，期待搶下最重要的首勝。
11點開始進行網球賽事，有5組中華隊人馬相繼出賽，女雙4強賽事，2戰組合都有中華隊，先是李亞軒／梁恩碩交戰南韓鄭寶映／白多娟，緊接著登場則是「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴對陣印尼選手蘇芝雅迪（Alaila Sutjiadi）／賈妮絲（Tjen Janice）。混雙8強賽則有許育修／詹皓晴、黃琮豪／梁恩碩攜手出擊。男雙4強莊吉生／許育修出賽。梁恩碩、詹皓晴、許育修都是一日雙賽，相當辛苦。
中華男籃首戰以81比62輕鬆擊退香港，拿下小組賽首勝，27日晚間則將面對小組賽「大魔王」中國大陸男籃，力拼連勝，同時取得分組第一直接取得8強門票。
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